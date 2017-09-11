В Казахстане назвали дату пленарного заседания по Сирии в Астане

АСТАНА, 11 сен — РИА Новости. Пленарное заседание в рамках шестого раунда переговоров по Сирии в Астане намечено на 15 сентября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

В ведомстве напомнили, что "14-15 сентября 2017 года в Астане пройдет шестая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса".

"Приглашаем вас (представителей СМИ — ред.) к информационному освещению пленарного заседания встречи, которое состоится 15 сентября ‬в гостинице Rixos President Astana", — говорится в сообщении МИД.

В пресс-службе отметили, что время начала заседания будет объявлено дополнительно.

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