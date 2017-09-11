Россия доставила продукты и медикаменты в Эр-Растан в Хомсе

ХАМА (Сирия), 11 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие центра по примирению в Сирии доставили 4 тонны продовольствия и 500 килограммов медикаментов для жителей населенного пункта Эр-Растан, расположенного в зоне деэскалации "Хомс" на подконтрольной боевикам вооруженной сирийской оппозиции территории, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Колонна российских грузовиков заехал в Эр-Растан с северной стороны — по дороге, соединяющей центры провинций Хама и Хомс. Российские военные привезли мирным жителям муку, сахар, продуктовые наборы и лекарства.

"Здесь происходит выдача гуманитарной помощи жителям населенного пункта Эр-Растан… Выдаем продовольственные наборы, мешки с мукой и сахаром, самое необходимое. (Гуманитарная помощь) очень необходима местным жителям… Всего мы привезли четыре тонны продовольствия, 500 килограммов медикаментов, тут же сейчас будет развернут медицинский пункт, будет оказана первая медицинская помощь нуждающимся и будут переданы медикаменты сирийской стороне", — говорит представитель центра по примирению Александр Сазонов.

По его словам, в планах центра — увеличение объемов поставляемой гуманитарной помощи в зону деэскалации "Хомс". Как сообщил представитель медицинского отделения центра Владимир Корзоватых, российская сторона также помогает местным жителям восстановить работу районных медучреждений. В ближайшее время в Эр-Растане планируется открытие полноценной больницы.

"Сегодня мы передавали необходимые для лечения тяжелобольных вещи и средства ухода: подгузники, одноразовые простыни, пеленки, плазмозамещающие растворы. (Мы оказали) ту помощь, которая сюда не могла поступать ранее (из-за боевых действий). Здесь в ближайшее время откроется больница, пока это просто медпункт, но в дальнейшем при поступлении лекарств она уже будет работать как обычная больница", — рассказывает Корзоватых.

По словам местных жителей, пришедших на раздачу гуманитарной помощи с подконтрольных сирийской оппозиции территорий, жизнь в зоне деэскалации постепенно становится безопаснее.

"Мы испытываем большие трудности с продовольствием, наши кормильцы погибли на войне, поэтому нет возможности получать (регулярно) все необходимое. Нам очень сложно добывать хоть какие-то продукты… возможности выбраться куда-то в город у нас нет. Когда приходили боевики к нам, то беспрепятственно заходили в дома и забирали все, что им нужно. У нас пока нет ни медицинской помощи, ни врачей тут, негде взять медикаменты", — объясняет гуманитарную ситуацию в Эр-Растане местная жительница Нихад Абуали и добавляет, что за шесть лет жизни бок о бок с боевиками мирные жители очень устали.

"Пока мы жили под их (боевиков) властью, конечно, нам было сложно. Представьте, вы сидите дома, и к вам через стену прилетают осколки (от снарядов), много было раненых, убитых. Сейчас ситуация гораздо лучше, жизнь налаживается после прихода правительственных войск при поддержке России, мы уверены, что теперь наступит мир", — добавляет ее соседка Муна Хударбуяси.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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