США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Россия доставила продукты и медикаменты в Эр-Растан в Хомсе

06:0511.09.2017
0670
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкГумпомощь. Архивное фотоГумпомощь. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

ХАМА (Сирия), 11 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие центра по примирению в Сирии доставили 4 тонны продовольствия и 500 килограммов медикаментов для жителей населенного пункта Эр-Растан, расположенного в зоне деэскалации "Хомс" на подконтрольной боевикам вооруженной сирийской оппозиции территории, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в Джидде. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лавров напомнил о сроках действия зон деэскалации в Сирии

Колонна российских грузовиков заехал в Эр-Растан с северной стороны — по дороге, соединяющей центры провинций Хама и Хомс. Российские военные привезли мирным жителям муку, сахар, продуктовые наборы и лекарства.

"Здесь происходит выдача гуманитарной помощи жителям населенного пункта Эр-Растан… Выдаем продовольственные наборы, мешки с мукой и сахаром, самое необходимое. (Гуманитарная помощь) очень необходима местным жителям… Всего мы привезли четыре тонны продовольствия, 500 килограммов медикаментов, тут же сейчас будет развернут медицинский пункт, будет оказана первая медицинская помощь нуждающимся и будут переданы медикаменты сирийской стороне", — говорит представитель центра по примирению Александр Сазонов.

По его словам, в планах центра — увеличение объемов поставляемой гуманитарной помощи в зону деэскалации "Хомс". Как сообщил представитель медицинского отделения центра Владимир Корзоватых, российская сторона также помогает местным жителям восстановить работу районных медучреждений. В ближайшее время в Эр-Растане планируется открытие полноценной больницы.

"Сегодня мы передавали необходимые для лечения тяжелобольных вещи и средства ухода: подгузники, одноразовые простыни, пеленки, плазмозамещающие растворы. (Мы оказали) ту помощь, которая сюда не могла поступать ранее (из-за боевых действий). Здесь в ближайшее время откроется больница, пока это просто медпункт, но в дальнейшем при поступлении лекарств она уже будет работать как обычная больница", — рассказывает Корзоватых.

По словам местных жителей, пришедших на раздачу гуманитарной помощи с подконтрольных сирийской оппозиции территорий, жизнь в зоне деэскалации постепенно становится безопаснее.

Боец сирийской армии жмет руку боевику из вооруженной оппозиции. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийская оппозиция обязательно объединится, уверен Лавров

"Мы испытываем большие трудности с продовольствием, наши кормильцы погибли на войне, поэтому нет возможности получать (регулярно) все необходимое. Нам очень сложно добывать хоть какие-то продукты… возможности выбраться куда-то в город у нас нет. Когда приходили боевики к нам, то беспрепятственно заходили в дома и забирали все, что им нужно. У нас пока нет ни медицинской помощи, ни врачей тут, негде взять медикаменты", — объясняет гуманитарную ситуацию в Эр-Растане местная жительница Нихад Абуали и добавляет, что за шесть лет жизни бок о бок с боевиками мирные жители очень устали.

"Пока мы жили под их (боевиков) властью, конечно, нам было сложно. Представьте, вы сидите дома, и к вам через стену прилетают осколки (от снарядов), много было раненых, убитых. Сейчас ситуация гораздо лучше, жизнь налаживается после прихода правительственных войск при поддержке России, мы уверены, что теперь наступит мир", — добавляет ее соседка Муна Хударбуяси.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена