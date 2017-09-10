Сирийская оппозиция обязательно объединится, уверен Лавров

ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 10 сен — РИА Новости. РФ уверена, что сирийская оппозиция обязательно объединится, она должна выработать конструктивную позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, и Москва и Эр-Рияд считают, что когда оппозиция объединится, "нам надо стимулировать всех, кто войдёт в единую делегацию, к выработке платформы…, чтобы путь к урегулированию был согласован самими сирийцами".
"Уверен, что, когда оппозиция объединится, а мне кажется, это обязательно произойдёт, мы все будем рекомендовать участникам этой единой делегации выработать конструктивную позицию, которая позволит продвигаться в рамках женевского процесса", — добавил Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.
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