Сирийская оппозиция обязательно объединится, уверен Лавров

ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 10 сен — РИА Новости. РФ уверена, что сирийская оппозиция обязательно объединится, она должна выработать конструктивную позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как я уже сказал, мы активно поддерживаем усилия Саудовской Аравии по объединению оппозиционеров в одну делегацию, и платформа, на которой это объединение должно состояться, по большому счёту, определена в резолюции 2254, в которой перечислены и эр-риядская, и каирская группа, и московская группы как обязательный компонент переговоров на стороне оппозиции. Во-вторых, там сказано, что только сами сирийцы могут решить судьбу своей страны", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

По его словам, и Москва и Эр-Рияд считают, что когда оппозиция объединится, "нам надо стимулировать всех, кто войдёт в единую делегацию, к выработке платформы…, чтобы путь к урегулированию был согласован самими сирийцами".

"Уверен, что, когда оппозиция объединится, а мне кажется, это обязательно произойдёт, мы все будем рекомендовать участникам этой единой делегации выработать конструктивную позицию, которая позволит продвигаться в рамках женевского процесса", — добавил Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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