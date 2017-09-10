Россия и Саудовская Аравия отметили важное значение зон деэскалации в Сирии

ДЖИДДА, 10 сен — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия солидарны в том, что создание зон безопасности в Сирии – это важный шаг вперёд, который помогает решать гуманитарные проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особое внимание уделили Сирии. Мы солидарны в том, что создание в этой стране зон деэскалации — важный шаг вперёд, который помогает укрепить режим прекращения боевых действий, помогает более эффективно решать гуманитарные проблемы мирного населения и создаёт условия для продвижения политического процесса на базе резолюции СБ ООН 2254", — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии.

Министр отметил, что РФ "активно поддерживает усилия наших саудовских партнёров по объединению различных групп оппозиции — эр-риядской, московской, каирской — по созданию единой переговорной команды сирийской оппозиции для переговоров с правительством на женевской площадке".

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