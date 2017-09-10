Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Дамаск – 3, Деръа – 1. Турецкой частью представительства нарушения не зафиксированы", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Вадха провинции Алеппо местному населению выдано 2,2 тонны продовольствия; в населенном пункте Телль-Амери провинции Хомс — 1,6 тонн продовольствия. Медицинскую помощь получили 393 местных жителя.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2233. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.