Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Вадха провинции Алеппо местному населению выдано 2,2 тонны продовольствия; в населенном пункте Телль-Амери провинции Хомс — 1,6 тонн продовольствия. Медицинскую помощь получили 393 местных жителя.
Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2233. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
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