Сирийская армия расширяет коридор между аэродромом и Дейр-эз-Зором

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сирийские правительственные войска расширяют коридор между аэродромом и Дейр-эз-Зором, проводя успешные боевые действия на флангах, сообщает в субботу Минобороны РФ.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.

"Сирийские правительственные войска после нанесения российскими ВКС массированного воздушного удара вечером 9 сентября сломили ожесточённое сопротивление боевиков ИГИЛ в районе находящегося на юго-востоке Дейр-эз-Зора аэродрома и прорвали окружение террористов", — говорится в сообщении МО РФ.

В настоящее время, сообщает министерство, правительственные войска Сирии под командованием генерала Хасана Сухела совместно с подразделениями находившегося в окружении на авиабазе сирийского военного гарнизона расширяют образованный коридор между аэродромом и городом Дейр-эз-Зор, проводя успешные боевые действия на флангах.

"Ранее сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние 3 года", — отметили в МО РФ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.