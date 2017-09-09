ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Силы "Сирийской арабской коалиции" (САК) при поддержке США начали наступление на Дейр-эз-Зор, сообщается в документе коалиции, поступившем в РИА Новости.

"Объединённые силы коалиции приветствует объявление "Сирийской арабской коалиции" о начале наступления на ИГ * в долине реки Хабур, в рамках операции, получившей название "Буря на острове", к северу от Дейр-эз-Зора в восточной Сирии, 9 сентября", — говорится в заявлении коалиции.

"Силы коалиции будут поддерживать "Сирийскую арабскую коалицию" во время наступления в долине реки Хабур в рамках своей миссии, предоставляя оборудование, обучение, разведку и материально-техническую поддержку, добавляется в сообщении.

Позднее коалиция выступила с уточнением, согласно которому "то, что наши партнеры называют операция "Буря на острове" на самом деле является операцией по очистке долины реки Хабур к северу от Дейр-эз-Зора, а не к самому Дейр-эз-Зору".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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