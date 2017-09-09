Сирийский генерал рассчитывает на скорое освобождение Дейр-эз-Зора

ДАМАСК, 9 сен — РИА Новости. Город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии может быть полностью освобожден от осады террористами ИГ* в ближайшие несколько дней, заявил РИА Новости командующий операцией в районе генерал Мохаммед Хадур.

Военные ранее начали наступательную операцию на востоке города после того, как прорвали трехлетнюю осаду города.

"В ближайшие несколько дней мы поднимем флаг Сирийской арабской республики в небо Дейр-эз-Зора", — заявил Хадур.

По его словам, снятие блокады Дейр-эз-Зора зависит во многом от завершения деблокирования дороги, связывающий город с Пальмирой. Он отметил, что эта операция под его руководством идет более двух месяцев, и военные контролируют 185 из 200 километров дороги.

Ранее на этой неделе стало известно, что передовые отряды сирийской армии и союзные силы прорвали окружение ИГ* на юго-западном направлении боев под Дейр-эз-Зором. Президент Сирии Башар Асад поздравил военных с этим успехом.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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