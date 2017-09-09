Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Эль-Кунейтра – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Хама – одно, Хомс – одно, Дамаск – два", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В бюллетене отмечается, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2233.

Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. За сутки было подписано четыре заявочных листа с лидерами вооруженных формирований, действующими в зоне деэскалации №1. Количество формирований, соблюдающих режим перемирия, увеличилось до 233.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>