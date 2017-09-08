Авиация коалиции США в Сирии прекратила наблюдение за конвоем ИГ*

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Авиация коалиции во главе с США в Сирии прекратила по запросу РФ наблюдение за конвоем боевиков террористической группировки ИГ* в связи с наступлением сирийской армии на Дейр-эз-Зор, сообщили в коалиции.

Согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ* и члены их семей в конце августа были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Конвой был блокирован в пустыне на нейтральной территории силами коалиции, которая не пускала его к сирийско-иракской границе.

"Примерно в 7 утра по Гринвичу (10.00 мск) 8 сентября сирийские проправительственные силы продвинулись мимо конвоя из 11 автобусов с боевиками ИГ* и гражданскими в пустыне на востоке Сирии. Чтобы обеспечить безопасное предотвращение конфликтов в действиях по борьбе с ИГ*, разведывательное воздушное судно коалиции покинуло прилегающее воздушное пространство по запросу российских официальных лиц во время их наступления на Дейр-эз-Зор", — говорится в заявлении коалиции.

"Продвижение режима мимо конвоя подчеркивает продолжение ответственности Сирии за автобусы и террористов. Как и всегда, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что террористы ИГ* не движутся в сторону границы наших иракских партнеров", — приводятся в заявлении слова представителя коалиции бригадного генерала Джона Браги.

*Террористическая организация, запрещенная в России.