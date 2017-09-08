Говорить о скором конце терроризма в Сирии еще рано, считает Клинцевич

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Уничтожение командного пункта ИГ* (запрещена в России) вблизи Дейр-эз-Зора не говорит об окончании борьбы с терроризмом в Сирии, боевики в этом районе могут рассчитывать на подкрепление, считает первый вице-спикер Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что в результате удара Воздушно-космических сил России по подземному командному пункту ИГ* в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор были уничтожены порядка 40 боевиков, среди которых четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммада Аль-Шишали, отвечавшего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ*, и "министра войны" ИГ Гулмурода Халимова.

"Последние успешные действия сирийской правительственной армии и Воздушно-космических сил России в районе Дейр-эз-Зор, несомненно, приблизили общую победу над терроризмом в Сирии, но утверждать, что до нее теперь рукой подать, еще рано", — написал сенатор в Facebook.

Он напомнил, что боевики за почти четыре года успели неплохо укрепиться в этом районе и будут биться там до последнего, поскольку отступать им некуда.

Сенатор отметил, что боевики по-прежнему могут рассчитывать на подкрепление — закрывать так называемые коридоры, по которым они могут перемещаться из Ракки в каком угодно направлении, никто не собирается.

Клинцевич подчеркнул, что силы международной коалиции и союзные ей курдские подразделения также концентрируются в районе Дейр-эз-Зора, и в связи с этим не исключил, что начнётся соперничество за доминирование в этом стратегически важном районе, чем могут воспользоваться боевики.

"Никакого расслабления быть не должно, и абсолютно уверен, что это прекрасно осознают все, кто принимает решение в Москве и Дамаске", — написал Клинцевич.