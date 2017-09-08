Коалиция США нанесла 58 ударов по боевикам в Ираке и Сирии за двое суток

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) за двое суток нанесла 58 воздушных ударов по позициям боевиков, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе коалиции.

Седьмого сентября коалиция осуществила 12 бомбардировок в Сирии и 7 в Ираке. Ударам, в частности, подверглись штаб-квартира боевиков в районе Абу-Камала, огневые позиции около Ракки, а также тактические подразделения около Аль-Каима, говорится в сообщении.

Там также указывается, что 6 сентября коалиция нанесла 39 воздушных ударов по боевикам в Сирии.

Коалиция США и их союзников ведет операцию против ИГ* в Сирии и Ираке с 2014 года. В Сирии она действует без разрешения властей страны.