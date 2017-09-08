Дамаск не обладает химическим оружием, заявили в МИД Сирии

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Дамаск заявил в ответ на отчет ООН о применении химического оружия в Сирии, что не обладает химоружием, не применяет его и не будет применять в дальнейшем, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление МИД страны.
Дамаск в пятницу направил через своего постпреда в офисе ООН в Женеве письмо главе Совета по правам человека ООН в ответ на отчет организации, сообщает агентство.
"Сирия… подчеркнула, что не применяла и не будет применять отравляющие газы против своего народа, так как не владеет ими и считает применение таких газов безнравственным преступлением, которое достойно лишь осуждения", — цитирует агентство заявление МИД.
Сирийские власти и ранее заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.