Запад не помогает жителям Дейр-эз-Зора, заявили в Минобороны России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские страны и международные организации не направили ни одного предложения гуманитарной помощи в сирийский Дейр-эз-Зор, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сокрушительные поражения террористов ИГИЛ* в Сирии от правительственных войск при поддержке ВКС России в очередной раз высветили фальшивость стремления ведущих европейских столиц оказывать реальную помощь сирийскому населению", — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день от боевиков ИГ* и ан-Нусры* (запрещенных в РФ террористических организаций) освобождены уже десятки тысяч квадратных километров и тысячи населенных пунктов.

"Однако наблюдается парадоксальная ситуация. "Тревога" и "озабоченность" гуманитарной ситуацией "на земле" охватывает Париж и Лондон исключительно в отношении сирийских районов, находящихся под полным контролем террористов. Но сразу после освобождения населенных пунктов от боевиков, западные СМИ почему-то накрывает информационный штиль, а вчера еще ретивых европейских гуманистов – амнезия", — отметил Конашенков.

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При этом, отметил представитель военного ведомства, многочисленные гуманитарные колонны от европейцев, якобы стоявшие "под парами" где-то неподалеку, – "бесследно растворяются".

​"После деблокирования на этой неделе многострадального Дейр эз-Зора сирийскими войсками, ни в адрес сирийских властей, ни к российскому центру примирения враждующих сторон от европейских стран или международных организаций не поступило ни одного обращения о направлении туда гуманитарной помощи. ​Такая пассивность и медлительность европейских политиков и международных гуманитарных организаций, культивирующих на публике сострадание и милосердие к жертвам войн, устраивает только боевиков ИГИЛ*", — заявил Конашенков.

* Террористическая организация, запрещенная в России.