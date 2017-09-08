Запад не помогает жителям Дейр-эз-Зора, заявили в Минобороны России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Европейские страны и международные организации не направили ни одного предложения гуманитарной помощи в сирийский Дейр-эз-Зор, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сокрушительные поражения террористов ИГИЛ* в Сирии от правительственных войск при поддержке ВКС России в очередной раз высветили фальшивость стремления ведущих европейских столиц оказывать реальную помощь сирийскому населению", — заявил он.
По его словам, на сегодняшний день от боевиков ИГ* и ан-Нусры* (запрещенных в РФ террористических организаций) освобождены уже десятки тысяч квадратных километров и тысячи населенных пунктов.
"Однако наблюдается парадоксальная ситуация. "Тревога" и "озабоченность" гуманитарной ситуацией "на земле" охватывает Париж и Лондон исключительно в отношении сирийских районов, находящихся под полным контролем террористов. Но сразу после освобождения населенных пунктов от боевиков, западные СМИ почему-то накрывает информационный штиль, а вчера еще ретивых европейских гуманистов – амнезия", — отметил Конашенков.
При этом, отметил представитель военного ведомства, многочисленные гуманитарные колонны от европейцев, якобы стоявшие "под парами" где-то неподалеку, – "бесследно растворяются".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>