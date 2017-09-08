РФ и Франция обеспокоены, что боевики могут сбежать из САР в другие страны

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва и Париж обеспокоены тем, что террористы из Сирии могут сбежать в другие страны, в том числе в страны Европы и Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы разделяем озабоченности наших французских партнёров относительно того, что террористы могут попытаться сбежать из Сирии в другие страны, в том числе в Европу, центральную Азию, в Российскую Федерацию, создавая там новые угрозы", — сказал российский министр по итогам переговоров с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

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