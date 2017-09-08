Слуцкий назвал знаковым авиаудар ВКС в районе Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авиаудар ВКС РФ в районе города Дейр-эз-Зор безусловно знаковый, так как удалось нанести террористам сокрушительный удар, однако вопрос окончания войны в Сирии остается риторическим, заявил глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий.

Министерство обороны РФ сообщило в пятницу, что в результате удара авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по командному пункту международных террористов в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора, где проходило совещание главарей бандформирований, ликвидированы "министр войны" ИГ* Гулмурод Халимов и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ*.

"Любая успешная операция значима в рамках общей борьбы с международным терроризмом. И это очередная победа российских военных, которые оказывают помощь Сирии в противодействии этому злу. Эта операция безусловно знаковая", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что ВКС РФ "смоги нанести террористам сокрушительный удар, в том числе уничтожив "амира Дейр-эз-Зора", отвечавшего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы". "Будем надеяться, что от ИГ и Джебхат ан-Нусры (запрещенных в РФ) удастся освободить все больше и больше сирийских территорий и конец войны будет не за горами. Хотя, конечно, это вопрос риторический", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещена в России

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