В Госдуме авиаудар ВКС в районе города Дейр-эз-Зор назвали успехом

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Авиаудар ВКС РФ в районе города Дейр-эз-Зор – это несомненный успех, шаг к очищению Сирии от террористов, сейчас уже на все большей территории страны налаживается нормальная жизнь, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, около 40 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), командный пункт, узел связи уничтожены в результате авиаудара ВКС РФ в районе города Дейр-эз-Зор. В результате удара также уничтожен "амир Дейр-эз-Зора", отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ.

"Это несомненный успех, но это лишь небольшой шаг к тому, чтобы вся территория САР была очищена от этой вот чумы XXI века такой, как терроризм”, — сказал Красов РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что можно говорить о высоком профессионализме российских Воздушно-космических сил, которые наносят высокоточные удары, и об эффективности действий ВКС РФ и ВС САР, в отличие от "западной коалиции, которая топчется на месте в Ираке”.

"Да, все больше территории САР переходит под контроль вооруженных сил (Сирии), на все большей территории САР нормальная жизнь налаживается, восстанавливаются социальные объекты, дети безбоязненно идут в школу, то есть нормальная жизнь возвращается”, — сказал парламентарий, отвечая на вопрос, близок ли конец войны в Сирии.

"Вне всякого сомнения, действия ВС САР, действия ВКС (РФ) приближают тот час, когда ни одного террориста не останется на многострадальной земле САР”, — заключил он.