Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — шесть, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции. Сообщается, что в населенном пункте Альмахруса провинции Хама и районе Ирлик восточной провинции города Алеппо школьникам подарили 275 ранцев.

Отмечается, что по линии ООН проведены две гуманитарные акции: в населенные пункты Ярмук провинции Дамаск, Кафер-Хая провинции Идлиб были доставлены продукты и медикаменты, общий вес груза — 50 тонн. Медицинскую помощь в течение суток получили 29 жителей.

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