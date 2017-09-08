Действия ВКС ускорили деблокирование Дейр-эз-Зора, заявили в Минобороны

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Действия ВКС России помогли ускорить деблокирование сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению", — говорится в сообщении ведомства.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении боевиков более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

* Террористическая организация, запрещена в РФ