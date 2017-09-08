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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские семьи возвращаются в район Африн на севере Алеппо

06:2208.09.2017
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© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Сирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"

АЛЕППО (Сирия), 8 авг — РИА Новости. Более 50 сирийских семей вернулись в свои дома в район Африн на севере провинции Алеппо, которые они оставили несколько лет назад из-за войны, сообщил РИА Новости представитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Фролов.

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"Благодаря усилиями ЦПВС были достигнуты определенные договоренности о возвращении мирных жителей в населенные пункты кантона (района) Африн. За последние несколько дней в свои дома вернулась 51 семья. Из них из лагеря беженцев "Джибрин" в город Ахрас вернулись пять семей", — сказал представитель центра по примирению.

Кроме того, по его словам, военнослужащие центра передали 200 школьных укомплектованных рюкзаков непосредственно в город Африн от юнармейцев России и 500 килограммов медикаментов в местные больницы.

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© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
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Несмотря на то что в районе Африн нет зоны деэскалации, здесь действует так называемая зона деконфликтации, и работает российский центр по примирению. Как ранее сообщали в центре, в конце августа в районе Африн для восстановления мирной жизни был создан комитет национального примирения, в который вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и российского центра по примирению.

За годы, пока в районе Африн находились террористы, местные жители лишились земли и домов, многие бежали, а тех, кто оставался, боевики пытали или убивали. Теперь в один из городов Африна — Телль-Рифъат — снова возвращаются люди. Только за последнее время сюда прибыли более 25 семей, одна из них — 34 человека — семья Хамеда Муратажа. Сейчас они все вместе восстанавливает дом и очень надеются на мир.

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"Я был предпринимателем до войны, жил здесь до последнего, уехали отсюда в начале 2016 года из-за террористов. Недавно мы вернулись сюда, в Телль-Рифъат, потому что здесь стало безопасно… Когда с этих земель выгнали террористов, люди стали возвращаться в свои дома, сейчас, с появлением российской военной полиции в этом районе, люди еще больше успокоились и возвращаются целыми семьями в Телль-Рифъат. Дома рядом в основном пустуют, но скоро все вернутся, многие подают заявления в муниципалитет на возвращение", — рассказывает местный житель Хамед Муратаж.

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По его словам, магазин, который он держал, располагался напротив его дома, а сейчас полностью разрушен. В доме Хамеда террористы устроили пожар, в итоге несколько комнат сгорели, а в одной из них погиб его сын. Из-за многочисленных обстрелов второй этаж дома практически разрушен, а там, где сохранились стены и часть крыши, сейчас сложены вещи. Дома его соседей пострадали еще больше: стен нет совсем, уцелели только опоры.

Один из его сыновей Ринас рассказывает, что обстрелы велись беспорядочно, люди гибли и в домах, и на полях за работой. По его словам, террористы требовали у местных жителей деньги. Тех, у кого их не было, убивали, а их дома сжигали. Теперь Ринас, как и его отец, надеется на мирное будущее, которое, по его словам, стало реальным с приходим в Африн российской военной полиции.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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