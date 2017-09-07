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Война в Сирии
Война в Сирии

В Москве прошли переговоры по расследованию применения химоружия в Сирии

20:4007.09.2017
(обновлено: 20:41 07.09.2017)
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Делегация Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии провела в Москве переговоры с представителями МИД и Минобороны РФ, заявил РИА Новости директор Департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Эксперты ООН по химическому оружию в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ООН зафиксировала 25 случаев использования химоружия в Сирии за четыре года
"Встреча состоялась по инициативе Совместного механизма расследований (СМР), который в рамках выполнения своего мандата контактирует с различными государствами в целях сбора всей возможной информации по тем делам, которые находятся в его производстве", — сказал Ульянов.

Он пояснил, что сейчас в производстве находятся два главных вопроса — это инцидент в Хан-Шейхуне 4 апреля и в Марат-Умм-Хоше.

Ульянов подчеркнул при этом, что виновная сторона в инциденте в Хан-Шейхуне, где был применен зарин, все еще не установлена.

"Хотя так называемая Независимая комиссия по расследованиям, учрежденная Советом ООН по правам человека, вчера объявила о том, что считает виновным Дамаск. На самом деле такие оценки носят дилетантский характер, и СМР, который имеет мандат от СБ ООН как раз на установление виновного, свою работу вовсе не завершил. Упомянутая независимая комиссия действовала любительски и явно забежала вперед, не сумев предоставить серьезные доказательства своих утверждений", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Второе дело, которое расследует СМР, связано с применением химического оружия 16 сентября 2016 года в районе населенного пункта Марат-Умм-Хош.

"Это дело рассматривается по российской инициативе, потому что факт применения там химического оружия был установлен вначале корреспондентами телеканала ANNA-News, затем в ноябре российские военные посетили это место, забрали боеприпас с ипритом и передали его сирийцам, которые в свою очередь переправили боеприпас в ОЗХО. Миссия ОЗХО по установлению фактов в своем июньском докладе подтвердила факт того, что в Марат-Умм-Хоше применялось химическое оружие, и сейчас задача СМР установить, кто несет за это ответственность", — отметил Ульянов.

Он добавил, что у делегации СМР, которую на переговорах в Москве возглавлял его руководитель Эдмон Муле, "были вопросы по обоим инцидентам".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 августа 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Шабаб-ас-Сунна" имеет доступ к химоружию в Сирии, сообщил российский МИД
"Мы постарались дать на них ответы. Кроме того воспользовались этой встречей для того, чтобы изложить российские подходы к этим расследованиям, в особенности к расследованию химицидента в Хан-Шейхуне. Самым решительным образом подчеркнули необходимость того, чтобы механизм выехал и в Хан-Шейхун на место происшествия, и на авиабазу Шайрат, где, по утверждению американцев, якобы хранился использованный в Хан-Шейхуне зарин. Подчеркнули, что без этого расследование будет совершенно неполноценным. Кроме того мы предоставили некоторые фото- и видеоматериалы, которые говорят в пользу постановочного характера этого инцидента. В целом встреча, как мне кажется, была полезной для обеих сторон. СМР готовит доклад по обоим находящимся в производстве делам, который должен появиться в середине октября", — сказал Ульянов.

По его словам, на встрече в составе российской делегации присутствовали представители МИД, Минобороны и Минпромторга РФ, который является национальным органом по выполнению Конвенции о запрещении химоружия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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