В Москве прошли переговоры по расследованию применения химоружия в Сирии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Делегация Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии провела в Москве переговоры с представителями МИД и Минобороны РФ, заявил РИА Новости директор Департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
Он пояснил, что сейчас в производстве находятся два главных вопроса — это инцидент в Хан-Шейхуне 4 апреля и в Марат-Умм-Хоше.
Ульянов подчеркнул при этом, что виновная сторона в инциденте в Хан-Шейхуне, где был применен зарин, все еще не установлена.
"Хотя так называемая Независимая комиссия по расследованиям, учрежденная Советом ООН по правам человека, вчера объявила о том, что считает виновным Дамаск. На самом деле такие оценки носят дилетантский характер, и СМР, который имеет мандат от СБ ООН как раз на установление виновного, свою работу вовсе не завершил. Упомянутая независимая комиссия действовала любительски и явно забежала вперед, не сумев предоставить серьезные доказательства своих утверждений", — сказал высокопоставленный российский дипломат.
Второе дело, которое расследует СМР, связано с применением химического оружия 16 сентября 2016 года в районе населенного пункта Марат-Умм-Хош.
"Это дело рассматривается по российской инициативе, потому что факт применения там химического оружия был установлен вначале корреспондентами телеканала ANNA-News, затем в ноябре российские военные посетили это место, забрали боеприпас с ипритом и передали его сирийцам, которые в свою очередь переправили боеприпас в ОЗХО. Миссия ОЗХО по установлению фактов в своем июньском докладе подтвердила факт того, что в Марат-Умм-Хоше применялось химическое оружие, и сейчас задача СМР установить, кто несет за это ответственность", — отметил Ульянов.
Он добавил, что у делегации СМР, которую на переговорах в Москве возглавлял его руководитель Эдмон Муле, "были вопросы по обоим инцидентам".
По его словам, на встрече в составе российской делегации присутствовали представители МИД, Минобороны и Минпромторга РФ, который является национальным органом по выполнению Конвенции о запрещении химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>