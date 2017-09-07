Россия рассчитывает в Астане завершить работу по четырем зонам безопасности

ЖЕНЕВА, 7 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия рассчитывает завершить работу над созданием четырех зон безопасности в Сирии на предстоящей встрече в Астане на следующей неделе, заявил РИА Новости российский дипломатический источник.

"Успешное завершение этой работы, которое ожидается в ходе предстоящих переговоров в Астане, должно сформировать необходимые условия как сфере прекращения боевых действий, так и в гуманитарной сфере для содействия успешному процессу политического урегулирования", — сказал он.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в среду сообщил, что примет в нем участие.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Впоследствии российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации — в провинции Идлиб.