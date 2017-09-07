Диписточник: доставка гумпомощи в Дейр-эз-Зор покажет эффективность ООН

ЖЕНЕВА, 7 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Освобождение Дейр-эз-Зора остро ставит вопрос о необходимости гуманитарной помощи его жителям, ее доставка станет тестом на эффективность структур ООН, заявил РИА Новости российский дипломатический источник, близкий к Целевым группам МГПС по Сирии.

"Мы ожидаем от гуманитарных агентств ООН незамедлительных мер по облегчению участи жителей Дейр-эз-Зора. Они должны включать в себя доставку непосредственно самой помощи и восстановление разрушенной инфраструктуры города. В данном случае способность ООН оперативно доставить гуманитарную помощь жителям освобожденного Дейр-эз-Зора станет своего рода тестом на эффективность организации, ее способность реагировать на нужды сирийцев, вне зависимости от того, где они находятся", — сказал он.

По его словам, Россия уже начала переговоры с ООН о доставке гуманитарной помощи в освобожденный Дейр-эз-Зор наземным путем. До этого гуманитарные организации использовали дорогостоящий способ сброса грузов в осажденный город на парашютах с самолетов российской авиакомпании "Абакан-Авиа".

"В настоящий момент Россия, совместно с ООН и правительством Сирии решает вопросы об обеспечении безопасности движения гуманитарных конвоев в город. Эта тема станет одной из приоритетных для РФ", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что также новым приоритетом в гуманитарной сфере для Москвы станет работа по возвращению людей, находящихся в лагерях для временно перемещенных лиц, в свои дома.

"Министерство обороны РФ уже провело анализ социальной инфраструктуры в городах и селах, которые освобождены от террористов, с целью создания условий для возвращения людей в свои родные дома. Эта работа продолжится", — указал он.

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