Оппозиция САР не подтвердила информацию о разблокировке трассы Хомс-Хама

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вооруженная сирийская оппозиция не подтверждает сообщения о разблокировке трассы Хомс-Хама в Сирии, эта тема будет обсуждаться на шестом раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, заявил РИА Новости глава генштаба "Свободной сирийской армии" (ССА) Ахмад Берри.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил в четверг, что военные РФ в Сирии достигли с оппозицией договоренностей, которые позволили разблокировать движение по стратегически важной трассе Хомс-Хама.

"Нет, оппозиция не подтверждает это и выпустила заявление, в котором определила условия, только при соблюдении которых дорога будет разблокирована. Важнейшее из этих условий — освобождение всех заключенных из правительственных тюрем", — заявил Берри.

"Эти темы будут обсуждаться в Астане", — заявил оппозиционер.

Рудской в среду сообщил, что встреча представителей сирийского правительства и оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября. По его словам, участники встречи примут регламент действия сил контроля деэскалации в четырех зонах, включая Идлиб.

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