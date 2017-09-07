Россия направит гуманитарный конвой в освобожденные районы Дейр-Эз-Зора

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия направит гуманитарный конвой в освобожденные районы города Дейр-Эз-Зор (на востоке Сирии), планирует доставить еду, воду, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Очередной гуманитарный конвой направлен в освобожденные районы города Дейр-Эз-Зор, который находился в блокаде более трех лет. Российской стороной планируется доставить продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.

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