МККК ведет диалог с Дамаском и Москвой по доступу в зоны деэскалации

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет регулярный диалог с Дамаском и представителями РФ по обеспечению гуманитарного доступа в зоны деэскалации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

"Мы ведем диалог по вопросам доступа в зоны деэскалации, поскольку сейчас очень важно, чтобы гуманитарная помощь поступала в эти зоны беспрепятственно. Одной из сложностей остаются продолжающиеся боевые действия в некоторых зонах деэскалации, вызванные тем, что некоторые группировки присоединились к соглашению о создании этих зон, а некоторые — не присоединились. Но мы регулярно общаемся как с представителями сирийского правительства, так и с представителями России в Сирии", — заявил Штилхарт.

По его словам, "никаких проблем в контактах с представителями Российской Федерации не наблюдается". "Наоборот, российские представители всячески приветствуют деятельность гуманитарных организаций, таких как МККК и Сирийский Арабский Красный Полумесяц в зонах деэскалации… Помимо контактов с представителями российских органов власти в Сирии, у МККК хороший диалог с представителями министерства обороны в Москве", — сказал Штилхарт.

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