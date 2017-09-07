МККК может увеличить финансирование деятельности в Сирии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного креста в 2018 году может увеличить финансирование деятельности в Сирии, в текущем году бюджет составил 170 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

"Сирия в настоящее время является самой масштабной гуманитарной операцией МККК в мире. В 2017 году бюджет на нашу деятельность в Сирии составил 170 миллионов долларов. И в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, в зависимости от того, насколько мы сможем увеличить масштаб нашей деятельности в стране, этот бюджет останется таким же. По крайней мере, в 2018 году. Однако, возможно, он возрастет, поскольку в восточных и северо-восточных регионах гуманитарные потребности населения, вероятно, только вырастут, и, возможно, нам придется нарастить масштабы гуманитарной помощи в этих регионах и соответственно увеличить наш бюджет", — заявил Штилхарт.

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