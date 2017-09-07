Путин и премьер Ливана в ближайшее время обсудят ситуацию в Сирии

Крепость в городе Масьяф в сирийской провинции Хама. Архивное фото

Крепость в городе Масьяф в сирийской провинции Хама. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ливана Саад Харири на встрече в ближайшее время обсудят Ближний Восток и ситуацию в Сирии, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Встреча планируется в ближайшие дни. Вопросы очевидны: Ближний Восток, общая ситуация в Сирии", — сказал Ушаков.

Ранее министр информации Ливана Мельхем Рияши сообщал, что премьер страны Харири планирует посетить Россию в рамках череды зарубежных визитов. Сам Харири заявлял, что встреча может пройти 11 сентября.

Ливанская армия обеспечивает безопасный выезд беженцев из лагерей на границе с Сирией, где проходит операция против боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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