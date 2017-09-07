Источник: саперы полностью разминировали путь снабжения Дейр-эз-Зора

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 7 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Инженерные войска САР завершили разминирование пути снабжения на западе города Дейр-эз-Зор в районе 137-й механизированной бригады, сообщил РИА Новости источник в штабе обороны города.
"Безопасность дороги обеспечена. Саперы разминировали участок на въезде в город",- сказал собеседник агентства.
Путь снабжения на въезде в город проходит по пересеченной местности. В среду вечером транспортное сообщение было приостановлено после обнаружения фугасов.
Специалисты при помощи спецтехники обезвредили и уничтожили десятки мин и фугасов, тем самым расширив дорогу для транспорта.
Ранее стало известно, что в город прибыла первая колонна с гуманитарной помощью. Сорок грузовиков доставили продукты питания, топливо и медикаменты.
Доставка грузов стала возможной после прорыва окружения западной части города. Более трех лет во время осады порядка 80 тысяч мирных граждан получали помощь по воздуху, а также продукты питания и медикаменты доставлялись вертолетами из города Камышли.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
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