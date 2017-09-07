В Дейр-эз-Зор прибыла первая колонна с гумпомощью

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 7 сен — РИА Новости. Первая колонна с гуманитарной помощью из 40 грузовиков прибыла в в сирийский город Дейр-эз-Зор, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Колонна доставила в город продукты питания, горюче-смазочные материалы и лекарства первой необходимости. Доставка грузов стала возможной после прорыва окружения западной части города.

Более трех лет во время осады порядка 80 тысяч мирных граждан получали помощь по воздуху, а также продукты питания и медикаменты доставлялись вертолетами из города Камшли.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.