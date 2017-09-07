Минобороны сообщило об отсутствии нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, турецкие, в свою очередь, зафиксировали пять нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2223.
Также отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 229.
*Террористическая организация, запрещена в России
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