Минобороны сообщило об отсутствии нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, турецкие, в свою очередь, зафиксировали пять нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки случаи стрельбы не зафиксированы. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Дамаск – три, Хама – одно, Хомс – одно", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию: в населенный пункт Дума провинции Дамаск школьникам доставлены 50 ранцев и канцелярские принадлежности.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2223.

Также отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 229.

*Террористическая организация, запрещена в России

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