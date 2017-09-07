Израильские военные отказались комментировать авиаудар по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен — РИА Новости. Израильские военные отказываются комментировать сообщения об авиаударе по Сирии и своей причастности к ночной бомбардировке.

Сирийская армия, чье заявление процитировало агентство Рейтер , ранее обвинила ВВС Израиля в налете на свои позиции у города Масьяф на северо-западе страны и гибели двух человек.

"Мы отказываемся комментировать", — сказала РИА Новости представитель Армии обороны Израиля.

Израильские СМИ цитируют арабских коллег, которые утверждают, что целью бомбардировки стал исследовательский центр, якобы связанный с разработкой и производством химического оружия.

Израиль декларирует невмешательство в события в Сирии, но признает, что регулярно проводит военные операции в соседней стране. В Иерусалиме объясняют их необходимостью помешать попаданию средств массового поражения и современных вооружений в руки враждебных элементов, включая, в первую очередь, "Хезболлах". Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов в прошлом не раз воевало с Израилем, а сейчас сражается в Сирии на стороне президента Башара Асада.

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