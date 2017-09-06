Де Мистура рассказал о планах по организации гумпомощи в Дейр-эз-Зор

ЖЕНЕВА, 6 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН рассчитывает начать поставки гуманитарной помощи в сирийский Дейр-эз-Зор по дороге после полного освобождения города, заявил журналистам на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Сейчас Дейр-эз-Зор почти полностью освобожден. И я думаю, мы получим подтверждения в ближайшие часы… ООН в настоящее время обсуждает с Сирийским арабским Красным Полумесяцем, как можно будет доставить гуманитарную помощь (в город) по дороге после этого", — сказал он.

До нынешнего момента гуманитарная помощь в Дейр-эз-Зор доставлялась исключительно по воздуху, так как город был осажден боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин ранее в среду сообщил, что оборона боевиков в Дейр-эз-Зоре была прорвана на участке шириной три километра, ночью коридор был расширен вдвое. Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады.

Президент Сирии Башар Асад уже поздравил с победой командиров обороны города и гарнизона авиабазы, расположенной рядом с Дейр-эз-Зором, и поблагодарил военнослужащих за стойкость и защиту мирного население на протяжении более трех лет, несмотря на численное превосходство террористов.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ*, удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

* Террористическая организация, запрещенная в России.