Заседание рабочей группы МПС по Сирии пройдет на ассамблее в Петербурге

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Заседание рабочей группы Межпарламентского союза по Сирии состоится в рамках ассамблеи в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Косачев в качестве вице-президента Межпарламентского союза накануне встретился в Женеве со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи были обсуждены роль созданной по инициативе России в ходе 136-й ассамблеи МПС в Дакке рабочей группы по Сирии и возможности ее содействия политическому процессу в этой стране.

"Очередное заседание рабочей группы МПС по Сирии состоится "на полях" предстоящей ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге в октябре текущего года", — сказал сенатор. Косачев также отметил, что на ассамблее ожидается участие сирийской делегации.

Он добавил, что Стаффан де Мистура высоко оценил усилия, предпринимаемые рабочей группой в рамках поиска возможностей политической деэскалации ситуации в Сирии на заключительном этапе военной операции.