Де Мистура надеется, что в Астане примут решение по деэскалации в Идлибе

ЖЕНЕВА, 6 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что новая встреча по Сирии в Астане будет способствовать принятию решения по деэскалации в районе Идлиба.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в среду сообщил, что встреча представителей сирийского правительства и оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября. По его словам, участники встречи примут регламент действия сил контроля деэскалации в четырех зонах, включая Идлиб.

"Я уверен, что будет принято решение, которое не превратит Идлиб в новый Алеппо. И надеюсь, что новая встреча в Астане будет этому способствовать", — сказал он.

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