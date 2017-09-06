Эксперт: долина Евфрата в Сирии может быть освобождена от ИГ* за месяц

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские правительственные войска смогут при поддержке российских ВКС окончательно освободить долину реки Евфрат в Сирии от ИГ* (запрещена в РФ) за месяц-полтора, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Город Дэйр-эз-Зор на северо-востоке Сирии был деблокирован 5 сентября. Недавно в Минобороны РФ сообщили, что правительственные войска в Сирии взяли город Акербат.

"Я думаю, сам город и прилегающие предместья — это вопрос буквально одной-двух недель. И еще плюс несколько недель для зачистки долины реки Евфрат в сторону иракской границы и на север к Ракке. В целом окончательная зачистка этого района займет порядка месяца-полутора", — сказал РИА Новости Мураховский.

По его словам, предсказать возможные сроки освобождения Ракки гораздо сложнее — интенсивные бомбардировки авиацией коалиции, возглавляемой США, идут уже давно, но центральные кварталы города до сих пор остаются в руках террористов.

"Там же зачистка заключается в основном в том, чтобы сначала разбомбить очередной квартал и потом его занимают бойцы Сирийских демократических сил. Уже есть видео с беспилотников в Ракке. Ужасающее впечатление, город как будто после землетрясения там. Тем не менее, они особыми успехами и высоким темпом вот этого штурма не блещут", — отметил эксперт.

Мураховский не исключил, что Сирийские правительственные войска попытаются после освобождения региона Дэйр-эз-Зор договориться с Сирийскими демократическими силами (SDF — представителями так называемой умеренной оппозиции).

"Долина Реки Евфрат осталась единственным плотно населенным анклавом, который контролируется ИГИЛ*. А дальше уже будут (искать — ред.) возможность диалога какого-то с SDF, потому что Ракка-то это сирийский город. Придется как-то договариваться с учетом интересов законного сирийского правительства", — сказал эксперт.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>