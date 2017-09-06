Де Мистура хочет обсудить вопрос о заключенных на встрече в Астане

ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил, что намерен принять участие в новой встрече в Астане по Сирии наследующей неделе, планирует обсудить на ней ситуацию вокруг Идлиба, гуманитарное разминирование и тему заключённых.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября.

"Следующая встреча – в Астане. Ее определено подтвердили на следующую неделю, и я планирую там быть вместе с делегацией ООН. Ожидания связаны с обсуждением темы Идлиба, и мы надеемся, что также будет вновь затронуты темы гуманитарного разминирования и заключённых", — сказал Де Мистура на брифинге в Женеве.

Он отметил, что затем примет участие в Генеральной ассамблее ООН, на которой также будет обсуждаться ситуация в Сирии. После этого спецпосланник рассчитывает получить информацию со встречи групп оппозиций в Эр-Рияде в октябре, на которой должна обсуждаться ее реорганизация в более единую структуру с прагматичным подходом. После чего должны состояться новые масштабные межсирийские переговоры в Женеве в октябре.

По словам де Мистуры, политическая воля сторон для продолжения политического урегулирования в Сирии крайне важна, так как в настоящее время есть опасения, что участники переговоров могут объявить о своей победе на земле и вообще отказаться от диалога.

"В настоящий момент я не думаю, что кто-либо может заявить о выигрыше войны. Правительство выигрывает в театре военных действий, но победа может быть только в достижении устойчивого, долгосрочного политического урегулирования", — отметил он.