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Война в Сирии
Война в Сирии

Независимая комиссия ООН обвинила Россию и ВС Сирии в атаках на больницы

13:5806.09.2017
(обновлено: 14:00 06.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фотоШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЖЕНЕВА, 6 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии обвинила Россию и вооружённые силы Сирии в атаках на "подземные больницы", расположенные на подконтрольных оппозиционным силам территориях, говорится в 14-м докладе комиссии, обнародованном в среду.

Боевики ИГ (запрещена в России) ведут огонь из тяжелого вооружения на востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / militant photo
В ООН заявили о нарушении гумправа коалицией США при освобождении Ракки
Доклад охватывает период с 1 марта по 7 июля 2017 года. В документе, в частности, утверждается, что "в попытках защитить медицинскую инфраструктуру, персонал и пациентов многие больницы в районах, подконтрольных оппозиции, переместились под землю и работают в укрепленных подвалах и иногда в пещерах, выдолбленных в горах". Такие "пещерные госпитали", пишут авторы доклада, подвергались воздушным атакам со стороны вооруженных сил Сирии и России, которые действовали в данных районах.

"Во время одной из таких атак проправительственные войска использовали хлорин, тогда как во время другой атаки они использовали расщепляющееся воспламеняющее вооружение. Комиссия ранее сообщала об использовании проправительственными войсками подобного вооружения для нападения на медицинские учреждения и отдельных личностей, которые предоставляли медицинские услуга на востоке Алеппо", — говорится в докладе.

Подобные обвинения в адрес РФ и Дамаска после начала операции российских ВКС в Сирии появляются регулярно. При этом никто ни разу не предоставил достоверные свидетельства и не подкрепил доказательствами заявления о том, что Россия якобы наносит удары не по боевикам "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, а по умеренной оппозиции и гражданским объектам.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Коалиция обвинила Россию и Сирию в том, что они не борются с ИГ*
Российская сторона эти сообщения неоднократно опровергала, заявляя, что цели ее военной авиации в Сирии — исключительно террористические группировки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, отмечала, что обвинения в адрес российских военных в том, что их действия в Сирии приводят к гибели мирного населения, голословны и не подтверждены доказательствами, российской стороне ни разу не предоставили каких-либо снимков или цифр. Представители министерства обороны, в свою очередь, подчеркивали, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяется поступающая разведывательная информация и только после этого принимается решение об авиационной атаке.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии работает с 2013 года. Она уполномочена расследовать все нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности. В состав комиссии в настоящее время входят Паулу Сержиу Пинейро и Карен Абузейд. Еще два члена комиссии ранее заявили о своем уходе — Карла дель Понте по причине разочарования в работе этого органа ООН, и Витит Мунтарбхорн, который был назначен на новую должность спецдокладчика по правам сексуальных меньшинств.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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Война в Сирии
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gri-070
Очередная брехня от "просвещенного" Запада, сейчас вой начнется!
14:01
06.09.2017
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