Россия за две недели передала сирийцам около 30 тонн гумпомощи

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия за две недели передала сирийским жителям порядка 30 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"За прошедшие две недели Центром по примирению враждующих сторон проведено 15 гуманитарных акций. Населению доставлено продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 29 тонн", — сказал он.

По словам Рудского, российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных от террористов районов Сирии. Соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписаны с представителями 26 населенных пунктов, их общее число достигло 2233.

Он добавил, что военными врачами госпиталя Минобороны медицинская помощь оказана более чем 1,8 тысячи местным жителям. Рудской уточнил, что всего "квалифицированное лечение и консультации российских специалистов получило порядка 53 тысяч сирийцев".

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