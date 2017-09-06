В зону деконфликтации в Телль-Рифъате ввели российскую военную полицию

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В зону деконфликтации в районе города Телль-Рифъат в Сирии введено подразделение российской военной полиции, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Подразделения сирийских правительственных войск сменили курдские вооруженные формирования, которые покинули данный район. В целях недопущения возможных провокаций и поддержания режима прекращения боевых действий в зону деконфликтации введено подразделение военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.

Рудской добавил, что в зоне развернуты два КПП и четыре наблюдательных поста, на которых российские военные выполняют задачи.