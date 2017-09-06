В город Телль-Рифъат в Сирии вернулись более 400 беженцев

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Более 400 беженцев вернулись в город Телль-Рифъат в Сирии, еще несколько сотен семей планируют сделать это в ближайшее время, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Ранее Рудской сообщал, что в районе Телль-Рифъата создана зона деконфликтации.

"Прекращение огня в этой зоне создало условия для возвращения беженцев в свои дома. Так, в город Телль-Рифъат уже вернулось более 400 человек, еще несколько сотен семей планируют сделать это в ближайшее время", — сказал Рудской.