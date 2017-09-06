ВС Сирии нанесли поражение ИГ* в восточной и центральной частях страны

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские войска за две недели добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение террористической группировке "Исламское государство"* на востоке и в центральной части страны, заявил в среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"За последние две недели сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ* на востоке и центральной части Сирии, — заявил Рудской.

По его словам, всего за это время сирийскими вооруженными силами от террористов очищено 4,8 тысячи квадратных километров территории, боевики выбиты из 59 населенных пунктов.

"Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет", — подчеркнул Рудской.

*Террористическая организация, запрещена в России

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