В Сирии разблокировали трассу Хомс–Хама после договора России с оппозицией

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Военные РФ в Сирии достигли с оппозицией договоренностей, которые позволили разблокировать движение по стратегически важной трассе Хомс – Хама, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской подчеркнул, что Россия продолжает прилагать усилия для нормализации обстановки в освобожденных от террористов районах Сирии. Он отметил, что успешно функционируют три зоны деэскалации – на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и на севере провинции Хомс, в которых соблюдение режима прекращения боев обеспечивают военнослужащие военной полиции ВС РФ.

"В результате договоренностей, достигнутых офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон с представителями умеренной сирийской оппозиции, удалось разблокировать движение по стратегически важной трассе Хомс – Хама. Это позволило упростить перемещение людей и грузов между севером и югом Сирии, что способствует экономическому возрождению страны", — сказал Рудской.