ИГ* применяло беспрецедентное количество смертников в боях за Акербат

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. При взятии Акербата войсками Сирии боевики ИГ* применяли беспрецедентное количество смертников: ежедневно уничтожалось до 25 террористов-смертников и до пяти "джихад-мобилей", сообщил сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"При взятии этой цитадели игиловцы применяли беспрецедентное количество террористов-смертников. Ежедневно уничтожалось от 15 до 25 боевиков с "поясами шахидов" и по четыре-пять "джихад-мобилей", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещена в РФ