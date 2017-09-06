Авиация России круглосуточно наносит удары по объектам ИГ*

Бомбардировщики-ракетоносцы России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии. Архивное фото

Бомбардировщики-ракетоносцы России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская авиация круглосуточно наносит ракетно-бомбовые удары по объектам террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*) для обеспечения продвижения Вооруженных сил Сирии, заявил в среду командующий российской группировкой войск в САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Для обеспечения продвижения правительственных войск российская авиация круглосуточно наносит ракетно-бомбовые удары по объектам боевиков ИГИЛ*. В ходе решающей фазы операции интенсивность ее действий возросла до ста и более боевых вылетов в сутки", — сказал Суровикин.

По его словам, для нанесения ударов по террористам каждый самолет выполняет по три-четыре боевых вылета в сутки.