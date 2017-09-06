В Сирии за сутки подписали 11 соглашений о перемирии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. За сутки в Сирии подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня с 11 населенными пунктами, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
По данным ведомства, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2233. Кроме того, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Отмечается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 229.
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