В Сирии за сутки подписали 11 соглашений о перемирии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. За сутки в Сирии подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня с 11 населенными пунктами, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 11 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Хамуд Аль-Джума, Хирбат Аль-Зияд, Хирбат Аль-Абраз, Хирбат Аль-Кататин, Аль-Таус, Мазара Сирбая, Мазара Аль-Расм, Сая, Аль-Мухандисин, Шейх-Ахмед провинции Алеппо и Аббад провинции Идлиб", — говорится на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2233. Кроме того, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Отмечается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 229.

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