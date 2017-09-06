Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: школьникам в населенном пункте Хмира провинции Хама подарили 125 ранцев, а жители населенного пункта Хербет Аль-Хазраф провинции Алеппо получили 2,2 тонны продовольствия.
*Террористическая организация, запрещена в России
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