Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы пять случаев стрельбы в провинциях: Деръа — два, Дамаск — два, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: школьникам в населенном пункте Хмира провинции Хама подарили 125 ранцев, а жители населенного пункта Хербет Аль-Хазраф провинции Алеппо получили 2,2 тонны продовольствия.

*Террористическая организация, запрещена в России

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