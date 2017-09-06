В Марокко и Испании обезврежена террористическая группировка

МАДРИД, 6 сен – РИА Новости. Национальная полиция Испании и Главное управление внутренней безопасности Марокко обезвредили исламистскую ячейку, действовавшую на территории двух стран, сообщает МВД Испании.
Как удалось установить марокканским спецслужбам, террористическая ячейка "планировала крупномасштабные теракты".
Лидером ячейки правоохранительные органы считают гражданина Испании, жителя Марокко, который занимался поиском и вербовкой исламистов. Он работал помощником воспитателя в образовательном центре для несовершеннолетних.
Члены группировки собирались по ночам и проводили тренировки, в том числе учились обезглавливать людей.
Полиция установила, что в группировку входили 12 человек – 11 выходцев из Марокко, имевших вид на жительство в Испании, и один уроженец Мелильи марокканского происхождения. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа. Марокканские власти после терактов задержали несколько человек по подозрению в связях с террористами.
* Террористическая группировка, запрещена в РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>