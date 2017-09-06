В Марокко и Испании обезврежена террористическая группировка

МАДРИД, 6 сен – РИА Новости. Национальная полиция Испании и Главное управление внутренней безопасности Марокко обезвредили исламистскую ячейку, действовавшую на территории двух стран, сообщает МВД Испании.

Как удалось установить марокканским спецслужбам, террористическая ячейка "планировала крупномасштабные теракты".

Задержаны шесть человек – один в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), пятеро на территории Марокко. Пятеро задержанных – поданные Марокко, один из них имеет вид на жительство в Испании, шестой — гражданин Испании марокканского происхождения.

Лидером ячейки правоохранительные органы считают гражданина Испании, жителя Марокко, который занимался поиском и вербовкой исламистов. Он работал помощником воспитателя в образовательном центре для несовершеннолетних.

Члены группировки собирались по ночам и проводили тренировки, в том числе учились обезглавливать людей.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ*.

Полиция установила, что в группировку входили 12 человек – 11 выходцев из Марокко, имевших вид на жительство в Испании, и один уроженец Мелильи марокканского происхождения. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа. Марокканские власти после терактов задержали несколько человек по подозрению в связях с террористами.

* Террористическая группировка, запрещена в РФ