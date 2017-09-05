Жители Восточной Гуты требуют от боевиков "Джебхат ан-Нусры"* уйти в Идлиб

ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Народные советы, представляющие интересы мирных граждан в пригороде Дамаска Восточная Гута, потребовали от главарей незаконных вооруженных группировок заставить террористов "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ) уйти из окрестностей сирийской столицы в Идлиб, рассказал РИА Новости источник в комитете национального примирения в Сирии.

"Сложившаяся гуманитарная катастрофа (в восточном пригороде Дамаска) вынудила представителей комитетов примирения 12 городов и поселков Восточной Гуты написать обращение в адрес лидеров основных незаконных вооруженных формирований с просьбой заставить боевиков "Джебхат ан-Нусры"* покинуть район и выехать в Идлиб по коридору, который предлагают им правительственные войска", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, населению в контролируемых боевиками НВФ населенных пунктах в буквальном смысле приходится выживать. Местная инфраструктура, склады и магазины полностью разграблены боевиками "Джебхат ан-Нусры"*. В районе отсутствует электричество и водоснабжение. Продукты питания, которые им все же удается раздобыть, отнимают террористы. О каком бы то ни было медицинском обслуживании говорить не приходится.

"Несмотря на то, что "Джэйш аль-Ислам" и "Фэйлак ар-Рахман" взяли на себя обязательство бороться с "Джебхат ан-Нусрой"*, последние продолжают спокойно перемещаться по Восточной Гуте и грабить местное население. Жители этого района не один раз писали в социальных сетях о том, что отправляемая им гуманитарная помощь по линии Красного Полумесяца в итоге оказывается в руках террористов", — добавил сотрудник комитета.

Расположенный на востоке от Дамаска район Восточной Гуты (пригород сирийской столицы) контролируют группировки "Джэйш аль-Ислам" и "Фэйлак ар-Рахман", присоединившиеся к режиму прекращения боевых действий, а также боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые стремятся сорвать перемирие и постоянно провоцируют сирийскую армию на ответный огонь. Поэтому этот район, по словам источника в комитете по примирению, остается недоступным для гуманитарной помощи от правительства Сирии, российского Центра по примирению враждующих сторон и ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России.