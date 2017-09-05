Де Мистура поддержит МПС в вопросе урегулирования в Сирии, заявил Косачев

ЖЕНЕВА, 5 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Межпарламентский союз заручился поддержкой спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры в организации содействия политическому урегулированию в Сирии, намечены шаги, которые рабочая группа по Сирии могла бы предпринять в ближайшие два-три месяца, заявил во вторник РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Вице-президент МПС Косачев в качестве главы рабочей группы по Сирии провел во вторник в Женеве встречу с де Мистурой, на которой обсудил роль группы и возможности ее содействия политическому процессу.
"Господин де Мистура однозначно высказался в пользу того, чтобы МПС на этом направлении проявлял активность. Более того, по его мнению, сейчас существуют риски, что та или иная сторона в этом конфликте, по мере того как будет снижаться военное противостояние, посчитает себя победителем, и откажется от дальнейших встречных шагов и подвижек с точки зрения политического процесса… И здесь возможностей профессиональной дипломатии будет уже недостаточно, потому что потребуется политическая воля, как со стороны властей Сирии, так и со стороны оппозиции", — сказал он.
По словам Косачева, рабочая группа МПС готова содействовать на политическом треке, когда вооруженный конфликт в Сирии останется в прошлом, встанут вопросы политического урегулирования и от сторон потребуется взаимная гибкость, чтобы запустить процесс и, в конечном итоге, сформировать будущую власть Сирии на демократических началах.
По его словам, эти шаги будут обсуждаться в рамках МПС и рабочей группы в ближайшее время. Косачев также указал на готовность рабочей группы вести политический диалог со всеми участниками межсирийских переговоров.
"Мы видим свою задачу в том, чтобы не занимать ту или иную сторону и не исключать из диалога ни одну из сторон. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать диалог максимально активно, как с официальными властями Сирии, так и со всеми без исключения оппозиционными группами, при том условии, что они не исповедуют террористические методы ведения политической борьбы", — отметил он.
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