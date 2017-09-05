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Война в Сирии
Война в Сирии

Де Мистура поддержит МПС в вопросе урегулирования в Сирии, заявил Косачев

19:4005.09.2017
(обновлено: 19:48 05.09.2017)
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© Sputnik / Мохаммад МаруфСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© Sputnik / Мохаммад Маруф

ЖЕНЕВА, 5 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Межпарламентский союз заручился поддержкой спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры в организации содействия политическому урегулированию в Сирии, намечены шаги, которые рабочая группа по Сирии могла бы предпринять в ближайшие два-три месяца, заявил во вторник РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Флаг Сирии на разрушенной улице. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вице-президент МПС Косачев в качестве главы рабочей группы по Сирии провел во вторник в Женеве встречу с де Мистурой, на которой обсудил роль группы и возможности ее содействия политическому процессу.

"Господин де Мистура однозначно высказался в пользу того, чтобы МПС на этом направлении проявлял активность. Более того, по его мнению, сейчас существуют риски, что та или иная сторона в этом конфликте, по мере того как будет снижаться военное противостояние, посчитает себя победителем, и откажется от дальнейших встречных шагов и подвижек с точки зрения политического процесса… И здесь возможностей профессиональной дипломатии будет уже недостаточно, потому что потребуется политическая воля, как со стороны властей Сирии, так и со стороны оппозиции", — сказал он.

По словам Косачева, рабочая группа МПС готова содействовать на политическом треке, когда вооруженный конфликт в Сирии останется в прошлом, встанут вопросы политического урегулирования и от сторон потребуется взаимная гибкость, чтобы запустить процесс и, в конечном итоге, сформировать будущую власть Сирии на демократических началах.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Сегодня мы с господином де Мистурой обсуждали именно этот последующий этап, который наступит рано или поздно, а по оценкам спецпосланника, он может наступить уже в обозримом будущем, в самое ближайшее время. Мы достаточно серьезно продвинулись вперед в понимании того, как может быть востребован потенциал Межпарламентского союза. Мы также отметили для себя ряд последующих шагов, которые может и должен предпринять МПС, рабочая группа по Сирии, в самое ближайшее время. Я бы сказал, в ближайшие два-три месяца", — добавил Косачев.

По его словам, эти шаги будут обсуждаться в рамках МПС и рабочей группы в ближайшее время. Косачев также указал на готовность рабочей группы вести политический диалог со всеми участниками межсирийских переговоров.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы не занимать ту или иную сторону и не исключать из диалога ни одну из сторон. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать диалог максимально активно, как с официальными властями Сирии, так и со всеми без исключения оппозиционными группами, при том условии, что они не исповедуют террористические методы ведения политической борьбы", — отметил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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